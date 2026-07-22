Кондиционеры на фасадах домов Астаны могут запретить: что изменится для жителей

В Астане планируют изменить подход к размещению кондиционеров на фасадах жилых зданий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые требования включат в обновленный дизайн-код города, где будут учитывать класс жилья, особенности архитектуры и внешний облик домов.

Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства столицы, для разных категорий жилья предусмотрят отдельные правила. В одних зданиях наружные блоки кондиционеров нужно будет размещать в специальных декоративных конструкциях, а в других — скрывать таким образом, чтобы оборудование не нарушало общий вид фасада.

Глава управления архитектуры и градостроительства Астаны Алтынбек Ахметов отметил, что документ будет содержать конкретные требования по установке кондиционеров.

— В данном документе конкретно описано, как и каким образом должны устанавливаться кондиционеры, — сказал он.

При этом порядок контроля за соблюдением новых требований и возможные меры ответственности пока не определены. В управлении архитектуры и градостроительства уточнили, что механизм администрирования дизайн-кода будет установлен отдельным документом.

Алтынбек Ахметов сообщил, что на данном этапе речь идет непосредственно о содержании самого дизайн-кода, а вопросы его применения будут регулироваться дополнительно.

Для разных категорий жилья предусмотрят отдельные требования к размещению кондиционеров. По словам представителя центра урбанистики Данияра Чиндалиева, в домах первого и второго классов наружные блоки будут устанавливать в специальных корзинах, внешний вид которых должен соответствовать архитектуре фасада.

Чиндалиев отметил, что такие конструкции должны быть адаптированы по цвету и оформлению к общему облику здания.

Для остальных категорий жилых домов предусмотрят другой подход — оборудование должно быть заранее встроено в архитектурное решение здания и не быть заметным с улицы.

— Предусматривается интеграция кондиционеров непосредственно в архитектуру здания. Они должны быть скрыты. Кондиционер должен крепиться не к отделке фасада, а непосредственно к несущей конструкции здания, — отметил он.

Для уже построенных домов установка кондиционеров на фасадах по-прежнему будет рассматриваться жильцами совместно. Решение принимается на общем собрании собственников.

Ахметов подчеркнул, что даже при согласии жителей внешний вид здания должен сохраняться, а установленное оборудование необходимо будет закрывать специальными элементами.

— На сегодняшний день есть проблема, когда дом уже стоит, и собственник там хочет поставить, установить кондиционер. Он решается на сегодняшний день коллегиально протоколом общественного собрания жильцов дома — возможно или нет. Ну, если даже такое решение будет принято, что на фасаде возможно будет установить с согласия всех жильцов дома кондиционер, в любом случае нужно будет на него предусмотреть соответствующий накрывательный либо прикрывательный какой-то элемент, который бы не нарушал общий фасад здания, — пояснил он.

Сроки начала применения мер за нарушение новых требований пока не определены. После утверждения дизайн-кода будет разработан порядок контроля и ответственности.

Сейчас ответственность за нарушение правил благоустройства предусмотрена статьей 505 Кодекса об административных правонарушениях.

При этом пока не установлено, будут ли нарушения новых требований к установке кондиционеров автоматически квалифицироваться по статье 505 КоАП. Окончательный порядок контроля и привлечения к ответственности определят отдельным документом.

Ранее власти Астаны утвердили список домов для ремонта по дизайн-коду.