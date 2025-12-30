Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получит предложение о смене клуба: подробности

Примечательно, что Шерхану хотят предложить уйти из стана чемпионов Казахстана «Кайрата» и променять выступления в высшем дивизионе — Казахстанской премьер-лиге, на игры в Первой лиге, втором по значимости дивизионе за «Тараз». К тому же, оставаясь в «Кайрате», Шерхан Калмурза имеет шансы вновь сыграть в Лиге чемпионов УЕФА или как минимум в Юношеской лиге УЕФА.

А предложение такое Шерхану Калмурзе готовится сделать директор ФК «Тараз» Дидар Садыкбек.

— Моя позиция такая же, как у клуба «Атлетик Бильбао», — играть с уроженцами Жамбылской области. Интересуемся Шерханом Калмурзой. Завтра сделаем предложение. Уроженец Жамбылской области, - сказал Садыкбек.

Примечательно, что о информации о месте рождения Шерхана Калмурзы в открытом доступе не так много. На сайте ФК «Кайрат» указано, что голкипер родился в Астане, но последние несколько лет он проживает в Алматы.

В Facebook, тем временем, появилась информация о том, что его отец якобы родом из Жуалынского района Жамбылской области.

Напомним, что Шерхан Калмурза стал звездой после того, как встал в ворота взрослой команды «Кайрата» в матче Лиги чемпионов УЕФА против «Реал Мадрид».