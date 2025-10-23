Вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в один ряд с легендарным Нойером

За невероятные пять сейвов в матче против «Пафоса» в Алматы в рамках Лиги чемпионов Анарбеков удостоился максимально возможной оценки от портала SofaScore — 10. Столько же в свое время получали от экспертов легендарный немецкий голкипер Мануэль Нойер в 2008 году за игру в составе «Шальке» против португальского «Порту», а также украинец Дмитро Рыжик, уверенно защитивший ворота донецкого «Шахтера» в матче с французским ПСВ в 2024 году.

— Какой вечер выдался у Темирлана Анарбекова! Не только потому, что он дебютировал в Лиге Чемпионов, пропустив первые два матча «Кайрата» из-за травмы, но и потому, что 22-летний казахстанец стал всего третьим вратарем в нашей базе данных Лиги чемпионов, получившим идеальную оценку — 10 баллов, — отметил портал SofaScore.

Примечательно, что один из мощных сейвов Анарекова также попал в подборку УЕФА.

Отметим, что для Анарбекова это был первый матч в основном раунде Лиги чемпионов. Предыдущие две игры против португальского «Спортиннга» и испанского «Реал Мадрид» он пропустил из-за того, что восстанавливался после травмы челюсти, полученной в игре чемпионата Казахстана с «Актобе».

В квалификации Лиги чемпионов Анарбеков сыграл всего полтора матча — в гостях против шотландского «Селтика» Темирлан вышел на замену после того, как Александр Заруцкий серьезно потянул спину, а в домашнем ответном матче против «Селтика» стал героем встречи, отбив три пенальти, что позволило «Кайрату» выйти в основной раунд Лиги чемпионов.

После 3-х туров в основном раунде «Кайрат» набрал один балл и идет на 34-м месте в таблице из 36 команд.