РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в один ряд с легендарным Нойером

    Страж ворот алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков получил рекордно высокую оценку от специалистов портала SofaScore, благодаря чему вошел в историю, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в один ряд с легендарным Нойером
    Фото: ФК "Кайрат"

    За невероятные пять сейвов в матче против «Пафоса» в Алматы в рамках Лиги чемпионов Анарбеков удостоился максимально возможной оценки от портала SofaScore — 10. Столько же в свое время получали от экспертов легендарный немецкий голкипер Мануэль Нойер в 2008 году за игру в составе «Шальке» против португальского «Порту», а также украинец Дмитро Рыжик, уверенно защитивший ворота донецкого «Шахтера» в матче с французским ПСВ в 2024 году.

    — Какой вечер выдался у Темирлана Анарбекова! Не только потому, что он дебютировал в Лиге Чемпионов, пропустив первые два матча «Кайрата» из-за травмы, но и потому, что 22-летний казахстанец стал всего третьим вратарем в нашей базе данных Лиги чемпионов, получившим идеальную оценку — 10 баллов, — отметил портал SofaScore.

    Примечательно, что один из мощных сейвов Анарекова также попал в подборку УЕФА. 

    Отметим, что для Анарбекова это был первый матч в основном раунде Лиги чемпионов. Предыдущие две игры против португальского «Спортиннга» и испанского «Реал Мадрид» он пропустил из-за того, что восстанавливался после травмы челюсти, полученной в игре чемпионата Казахстана с «Актобе». 

    В квалификации Лиги чемпионов Анарбеков сыграл всего полтора матча — в гостях против шотландского «Селтика» Темирлан вышел на замену после того, как Александр Заруцкий серьезно потянул спину, а в домашнем ответном матче против «Селтика» стал героем встречи, отбив три пенальти, что позволило «Кайрату» выйти в основной раунд Лиги чемпионов.

    После 3-х туров в основном раунде «Кайрат» набрал один балл и идет на 34-м месте в таблице из 36 команд.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают