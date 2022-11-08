Врачи внедряют новый метод лечения сосудов ног в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городской клинической больницы №4 вместе с доктором Гириш Мукудом из Индии провели несколько операций на артерии нижних конечностей в рамках специального мастер-класса для интервенционных хирургов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интервенционная или эндоваскулярная хирургия - это современный вид вмешательства «без скальпеля», рентгенэндоваскулярным методом, то есть доступ к пораженному органу осуществляется через сосуды.

«Мы провели три операции, две из них были ангиопластики артерий нижних конечностей, у обеих пациенток была критическая ишемия нижних конечностей. У одной из них с сахарным диабетом в анамнезе ампутация первого пальца и незаживающая рана. По результатам баллонной ангиопластики был восстановлен кровоток. Надеюсь, что в дальнейшем эта клиника станет Центром по лечению периферических артерий, потому что у нас большое количество людей, страдающих сахарным диабетом, которым требуется такая помощь», - поделился результатами мастер-класса профессор Гириш Мукуд.

Врачи 55-летней пациентке с диабетической стопой восстановили кровоток.

«Пациентка с диагнозом: атеросклероз артерий нижних конечностей. Сахарный диабет второго типа средней степени тяжести. Cиндром диабетической стопы. Инфицированная рана пальца правой стопы. Лимфангоит. Во время операции выполнена ангиография артерий нижних конечностей, выявлены тандемные стенозы передней большеберцовой артерии, подколенной артерии. Выполнена ангиопластика артерий нижних конечностей с использованием баллона с лекарственным покрытием. Кровоток в нижней конечности справа восстановлен», - отметил заведующий отделением рентген эндоваскулярной хирургии и кардиологии ГКБ №4 Аскар Наринбаев.

Женщине повезло, врачам удалось спасти конечность от ампутации пальца и избежать хирургической операции.

В городской клинической больнице №4 отделение рентген-эндоваскулярной хирургии открылось год назад, за это время проведено 739 интервенционных вмешательств на сосуды мозга, сердца. Теперь здесь будут диагностировать и лечить атеросклероз артерий нижних конечностей и синдром диабетической стопы.