Врачи-ветераны посадили деревья в новом парке здоровья в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости Республики Казахстан в городе Таразе откроется парк здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в рамках проекта «Таразға тарту» в областном центре заложен парк «Денсаулық».

«Уже очищена прибрежная зона канала, возведена специальная стела «Твое здоровье - в твоих руках», ударными темпами идут строительные работы, - рассказали в ведомстве. - Ветераны жамбылского здравоохранения решили внести свою лепту в обустройство новой зоны отдыха. Заслуженные врачи, внесшие огромный вклад в развитие медицинской сферы региона, высадили более 80 саженцев хвойных деревьев. Всего здесь будет высажено 1000 саженцев декоративных деревьев. Планируется постелить дорожное покрытие площадью 714 квадратных метров».

Зона отдыха расположена на площади в 5 гектаров. Ожидается, что эта зона станет центром отдыха и оздоровления населения. Здесь будут расположены площадки для укрепления здоровья - для бега, альпийской ходьбы, тенниса, баскетбола, футбола, стрит-воркаута.

Принявший активное участие в мероприятии руководитель областного здравоохранения Асет Калиев поделился своим мнением.

«Медицинские работники Жамбылской области призывают земляков вести здоровый образ жизни. Отдых на свежем воздухе, занятия спортом, прогулки, дыхательные упражнения - всё это должно стать главным принципом образа жизни жамбылцев. В условиях современной пандемии это очень актуально. Уверен, что в ближайшее время парк станет одним из популярных мест отдыха для всех жителей, достопримечательностью для гостей древнего Тараза», - сказал Асет Калиев.

Парк «Денсаулық» создается за счет средств спонсоров и добровольных перечислений однодневного заработка работников здравоохранения, то есть осуществляется без привлечения бюджетных средств, подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

Напомним, накануне аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе объезда областного центра посетил объект, возводимый на канале Карасу для развития массового спорта и активного отдыха горожан в Таразе. Глава региона осмотрел масштабные работы по разбивке и благоустройству парка здоровья.