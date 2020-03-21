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Врачи Туркестанской области готовы противостоять коронавирусной инфекции

21 Марта 2020 12:20
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Врачи Туркестанской области готовы противостоять коронавирусной инфекции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В ходе визита в Сайрамский район аким области Умирзак Шукеев встретился с медицинскими работниками центральной районной больницы, прошедшими несколько подготовительных курсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Врачи ознакомили главу региона с предстоящим планом работ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и выразили готовность противостоять опасной болезни.

Также аким области осмотрел новую поликлинику, которую сдадут в эксплуатацию в ближайшие дни. Данное лечебное учреждение рассчитано на 500 посещений в день. В случае возникновения в регионе масштабной эпидемии, новая поликлиника может временно стать обсервационным госпиталем на 100 коек. Учреждение полностью оснащено необходимыми медикаментами и укомплектовано четырьмя бригадами.


Вместе с тем в селе Аксукент врачи районной больницы круглосуточно дежурят на железнодорожной станции «Манкент». С помощью специального прибора они измеряют температуру тела пассажиров, а также проводят необходимое медицинское обследование.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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