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    13:45, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Врачи спасли зрение новорожденному малышу в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинотологии и детской кардиохирургии на свет появился недоношенный ребенок, на 29-й неделе беременности, весом 900 граммов. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание глаз – ретинопатию недоношенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание глаз, развивающееся преимущественно у глубоко недоношенных детей. Болезнь развивается стремительно: если в течение нескольких дней не провести микрохирургическую операцию, ребенок может ослепнуть. Была проведена транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки. Операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных. Его состояние врачи оценивают как стабильное, послеоперационный период протекает без осложнений», - отметила главный врач центра Гульнара Нурлановна.

    В пресс-службе центра перинотологии и детской кардиохирургии дополнили, что только за сентябрь в центре проведено восемь подобных высокотехнологичных операций, в год порядка 70 вмешательств. Операции проводятся в рамках ОСМС бесплатно.
    По статистике во всем мире ретинопатия недоношенных считается одной из основных причин слепоты и слабого зрения детей раннего возраста.
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    Здравоохранение Алматы
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