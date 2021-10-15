Врачи спасли зрение новорожденному малышу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре перинотологии и детской кардиохирургии на свет появился недоношенный ребенок, на 29-й неделе беременности, весом 900 граммов. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание глаз – ретинопатию недоношенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание глаз, развивающееся преимущественно у глубоко недоношенных детей. Болезнь развивается стремительно: если в течение нескольких дней не провести микрохирургическую операцию, ребенок может ослепнуть. Была проведена транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки. Операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных. Его состояние врачи оценивают как стабильное, послеоперационный период протекает без осложнений», - отметила главный врач центра Гульнара Нурлановна.

В пресс-службе центра перинотологии и детской кардиохирургии дополнили, что только за сентябрь в центре проведено восемь подобных высокотехнологичных операций, в год порядка 70 вмешательств. Операции проводятся в рамках ОСМС бесплатно.

По статистике во всем мире ретинопатия недоношенных считается одной из основных причин слепоты и слабого зрения детей раннего возраста.