Врачи спасли жизнь пациенту с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу Алматы в экстренном порядке поступил 67-летний мужчина с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Пациент жаловался на одышку и сильнейшие боли в правом подреберье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ЦГКБ сообщили, что ему было произведено УЗИ органов брюшной полости, в результате которого врачами был выставлен еще один диагноз: «Острый гангренозный калькулезный холецистит. Перивезикальный инфильтрат».

«В срочном порядке по жизненным показаниям пациенту требовалось хирургическое вмешательство, так как данный диагноз мог привести к грозным осложнениям, например, таким как некроз и перфорация стенки желчного пузыря, перитонит, формирование внутрибрюшных абсцессов, сепсис. Пациенту мы провели видеолапароскопическую холецистэктомию, санацию и дренирование брюшной полости. Все прошло хорошо», - рассказывает хирург ЦГКБ Самат Жарменов.

Стоит отметить, что такой вид операции наименее травматичен и позволяет произвести полноценную ревизию и санацию. Операция длилась около 1,5 часов. На следующий день пациент уже встал на ноги.

«Когда я попал в больницу, я не мог самостоятельно ходить от сильнейших болей. После проведенной операции на следующий день уже встал на ноги. Хотелось бы высказать слова восхищения нашим героям - врачам. Ведь они в этих непростых условиях, в костюмах, в очках, помимо того, что лечат от КВИ больных, еще и проводят операции. Низкий поклон вам наши милые доктора! Вы - настоящие герои нашего времени, я вижу, как они работают. Я до сих пор не видел в лицо моих спасителей, потому что они все одинаковые в этих костюмах, различаю только по голосу», - делится пациент Е.

Лечащий врач Олжас Маганат добавил, что на сегодня пациент получает лечение от коронавирусной инфекции, чувствует себя хорошо и предположительно на этой неделе будет выписан домой.