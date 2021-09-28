Врачи спасли жизнь пациентке с коронавирусом и перитонитом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу в Алматы экстренно была доставлена 56-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией с жалобами на сильные боли в животе. Врачом были проведены обследования, в ходе которых был установлен диагноз: перфорация полого органа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

«В данном случае пациентка нуждалась в экстренной операции, так как прогноз гнойного перитонита неблагоприятный. Исход в значительной степени зависит от своевременности операции. При начале лечения в первые часы заболевания благоприятный исход наступает в 90% случаев, при проведении операции в первые сутки – в половине случаев, если от начала заболевания прошло более трех суток, выживает лишь 10% пациентов», - рассказывает хирург Ораз Аймаханов.

Далее была проведена диагностическая лапароскопия брюшной полости. В результате обнаружена перформативная язва луковицы двенадцатиперстной кишки, диффузный гнойный фибринозный перитонит. Врачи лапоратомическим путем провели ушивание луковицы двенадцатиперстной кишки, санацию и дренирование брюшной полости. Операция длилась около двух часов.

В настоящий момент пациентка чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечение в стационаре. По словам женщины, коронавирусом она болеет с 14 сентября, лечение проходила дома. Но с 24 сентября, помимо ковидных симптомов, добавилась сильная боль в животе.

«Я думала, что у меня аппендицит. Такие боли резкие и сильные были. Врачи молодцы. Они герои нашего времени, даже несмотря на неудобства, в этих костюмах и в очках, проводят операции и спасают нам жизнь. Спасибо вам огромное за ваш труд», - сказала женщина.

На сегодня среди многочисленных осложнений язвенной болезни перфорация язвы стоит на первом месте как по непосредственной угрозе жизни, так и по быстроте развития драматических ситуаций. Диагноз «перфорация язвы двенадцатиперстной кишки» диктует необходимость экстренного оперативного вмешательства. Чем раньше выставлен диагноз и проведена операция, тем лучше прогноз для больного, так как оттягивание сроков грозит развитием разлитого перитонита.