Врачи спасли две жизни: паразиты атаковали печень беременной женщины

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двадцатишестилетняя беременная женщина была доставлена в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Из-за наличия в организме эхинококковой кисты жизни матери и внутриутробного малыша находились под угрозой. Врачи, не теряя времени, провели сложную операцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья по Туркестанской области.

Врачами областной клинической больницы и областного перинатального центра № 1 были проведены две операции. Руководил и непосредственно сам провел хирургическое вмешательство врач-хирург областной клинической больницы Женис Сергазин. После того, как квалифицированные специалисты провели женщине кесарево сечение, ей очистили левую часть печени от множества червей методом лапаротомии. Врачам удалось успешно сохранить жизни матери и ребенка.

В результате родилась девочка весом более 3 кг. Сейчас ребенок находится в роддоме под наблюдением врачей. А роженица принимает необходимое лечение в областной клинической больнице. Состояние обеих удовлетворительное. После десяти дней стационарного лечения, молодая мать сможет увидеть и обнять дочь.

В текущем году это уже вторая операция в больнице, связанная с заболеваниями печени.











