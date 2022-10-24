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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Актюбинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 02:06
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел из-за утечки газа в частном доме. Четверых пострадавших увезли в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По данным пресс-службы ДЧС области, 23 октября в 12:06 в поселке Аккемир Мугалжарского района в жилом доме произошла утечка газа из баллона, затем хлопок газовоздушной смеси, далее – пожар.

Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон. Четверых пострадавших с ожогами доставили в районную больницу.

«Когда на место прибыли пожарные, одна из стен дома была обрушена. Выяснилось, что в доме оставили открытым газовый баллон, произошла утечка, впоследствии – хлопок газовоздушной смеси и пожар. Спасатели вытащили из дома газовый баллон вместимостью 50 литров», - сообщили спасатели.

По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, сильнее всего пострадал 33-летний мужчина, у него термический ожог лица и грудной клетки, а также тупая травма грудной клетки. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести. Мужчина остается в больнице.

Остальных пострадавших – 50, 45 и 35 лет, после осмотра врачей отпустили домой. У одного ожог лица, у других ссадины. В ДЧС области сообщили, они все члены одной семьи.


Актюбинская область   Происшествия   Здравоохранение   Пожар  
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