Врачи рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в школе Тараза

Четверо из пяти рабочих-строителей, пострадавших во время пожара в школе Тараза сейчас находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реанимационном отделении Таразской городской многопрофильной больницы находятся две 22-летние девушки, состояние их оценивается как тяжелое, стабильное, обе получили множественные политравмы, травматический шок 1 - 2 степени. Однако гемодинамика стабильная, сознание ясное», - рассказала руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Толкын Омирбаева.

Врачи отмечают, что у пострадавшей А., получившей переломы рук, ребер, тазовых костей, ушиб легких, состояние на данный момент тяжелое, в динамике без ухудшения.

Т. получила закрытый перелом позвонков со смещением, переломы голени, пяточной кости. Состояние ее также тяжелое, в динамике без ухудшения.

«По каналам телемедицины проведена консультация со специалистами Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова в Астане. Транспортировка пациенток невозможна по причине нетранспортабельности, учитывая тяжесть состояния. Далее мониторинг состояния пациенток и консультации у столичных врачей будут вестись посредством телемедицины», - отметила спикер.

Еще двое пострадавших на пожаре сейчас находятся в терапевтическом отделении, они получили отравление угарным газом. Состояние этих пациентов оценивается как среднее, их уже готовят к выписке.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Таразе, в трехэтажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, где в полночь велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей. Начато расследование, причина пожара устанавливается. Озвученную в некоторых СМИ версию о взрыве в официальное ведомство не подтвердило.