    10:30, 29 Август 2025 | GMT +5

    Врачи прооперировали французского боксера после травмы на ринге в Шымкенте

    Соревнования для иностранного спортсмена Клауса Демери закончились больничной палатой. Пострадавшему во время поединка, потребовалось хирургическое вмешательство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Французскому спортсмену-боксеру Клаусу Демери, получившему серьезную травму во время соревнований, провели экстренную операцию в Шымкенте.

    — Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 1. У пациента диагностированы закрытый перелом костей наружного носа, смещенный перелом орбитальной стенки левой гайморовой пазухи, а также травму с пролабированием мягких тканей глазного яблока в гайморову пазуху. Его госпитализировали в ЛОР-отделение, где хирурги выполнили репозицию костных отломков и эндоскопическую баллонопластику, — рассказали врачи.

    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Медики отмечают, что операция прошла успешно. На пятые сутки в удовлетворительном состоянии Клаус Демери был выписан из стационара и выразил благодарность врачам за оказанную помощь.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
