Врачи прооперировали французского боксера после травмы на ринге в Шымкенте

Французскому спортсмену-боксеру Клаусу Демери, получившему серьезную травму во время соревнований, провели экстренную операцию в Шымкенте.

— Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 1. У пациента диагностированы закрытый перелом костей наружного носа, смещенный перелом орбитальной стенки левой гайморовой пазухи, а также травму с пролабированием мягких тканей глазного яблока в гайморову пазуху. Его госпитализировали в ЛОР-отделение, где хирурги выполнили репозицию костных отломков и эндоскопическую баллонопластику, — рассказали врачи.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Медики отмечают, что операция прошла успешно. На пятые сутки в удовлетворительном состоянии Клаус Демери был выписан из стационара и выразил благодарность врачам за оказанную помощь.