Врачи оценили состояние пострадавших в массовом ДТП в Алматы

Четыре человека были доставлены в городскую клиническую больницу №7 после массового ДТП по проспекту Абая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здравоохранения города, одного из пострадавших госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение.

«Один пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение №2 ГКБ №7 города Алматы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, ушибленная рана головы. Ушиб мягких тканей области правого коленного сустава. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», - прокомментировали в пресс-службе управления.

Ночью в Алматы, 19-летний водитель каршеринга, допустил наезд на шесть припаркованных машин по проспекту Абая. В результате пострадали четыре человека. Видео с места ДТП появилось в сети.