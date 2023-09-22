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    11:22, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Врачи оценили состояние пострадавших в массовом ДТП в Алматы

    скорая помощь
    Фото: МИА "Казинформ"

    Четыре человека были доставлены в городскую клиническую больницу №7 после массового ДТП по проспекту Абая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здравоохранения города, одного из пострадавших госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение.

    «Один пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение №2 ГКБ №7 города Алматы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, ушибленная рана головы. Ушиб мягких тканей области правого коленного сустава. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», - прокомментировали в пресс-службе управления.

    Ночью в Алматы, 19-летний водитель каршеринга, допустил наезд на шесть припаркованных машин по проспекту Абая. В результате пострадали четыре человека. Видео с места ДТП появилось в сети. 

    Теги:
    Алматы ДТП
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