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Врачи оценили состояние выживших в смертельном ДТП в Алматинской области
14 Октября 2022, 20:54

Врачи оценили состояние выживших в смертельном ДТП в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Состояние четырех пациентов, выживших в жутком ДТП с участием двух авто в Алматинской области, оценивается как крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 октября около 18:00 в Енбекшиказахскую многопрофильную межрайонную больницу поступили четыре пациента – 30-летняя женщина, двухлетняя и пятилетняя девочки, а также мальчик 2022 года рождения (43 дня).

«Состояние пациентов остается крайне тяжелым. Они находятся в отделении реанимации на аппарате ИВЛ. У всех пациентов множественные переломы, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб грудной клетки, тупые травмы живота», - сообщила заместитель директора больницы Диана Сулейманова.

Она отметила, что пятилетняя девочка была переведена в алматинскую региональную детскую клиническую больницу.

«Девочке 2020 года рождения провели операцию по удалению селезенки (спленэктомия), у мальчика множественные травмы, переломы, ушиб легких и сердца, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что 13 октября около 17:30 часов в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин «Mercedes» и «Subaru», в котором шесть человек погибли и четыре травмированы. По предварительным данным, 28-летний водитель «Mercedes» на 69 км трассы Алматы-Кокпек-Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством «Subaru», далее потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.


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