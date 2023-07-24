Врачи оценили состояние сбитого на мопеде подростка в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Состояние 13-летнего водителя мопеда, которого недавно сбили в Талдыкоргане, оценивается как крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Пациент 2009 года рождения поступил 20 июля в 16:46 в Многопрофильную областную детскую больницу с диагнозом «тяжелая политравма». Закрытая черепно-мозговая травма. Травматический шок 3 степени. Состояние ребенка крайне тяжелое за счет полученных множественных травм. Интенсивную терапию получает в условиях отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области Жетысу.

Ранее в сети появилось видео жесткого столкновения мопеда и легкового автомобиля на пересечении улиц Абылайхана - Сланова в Талдыкоргане. По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.