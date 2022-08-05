5 Августа 2022 14:25

Врачи оценили состояние раненых в перестрелке в Узынагаше

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние здоровья двух пациентов, пострадавших в ходе перестрелки в селе Узынагаш Алматинской области, тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здравоохранения Алматинской области, 4 августа в 17:00 в приемный покой Жамбылской центральной районной больницы села Узынагаш поступили два человека с огнестрельными ранениями.

«Они госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние больных тяжелое, за счет полученной травмы. Пациенты прошли все необходимые обследования, оказана экстренная помощь», - заявили врачи.

Как сообщалось, 4 августа группа мужчин устроила перестрелку в селе Узынагаш, в результате чего получили ранения три человека. Один из них скончался в больнице. Полиция ищет подозреваемых.