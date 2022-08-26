26 Августа 2022 13:06

Врачи оценили состояние матери и спасенного ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы сообщили, что у несовершеннолетней произошел самопроизвольный выкидыш, и ее состояние оценивается как средней степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здравоохранения города, 25 августа в 01:42 часов 17-летняя пациентка была доставлена бригадой службы скорой медпомощи в городскую клиническую больницу №4.

«После осмотра гинеколога, проведения лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз: Неполный внебольничный инфицированный выкидыш в сроке 21-22 недель. Пациентка была госпитализирована в отделение гинекологии. Состояние на данный момент средней степени тяжести. Стабильная. Гемодинамика стабильная. Лечение и обследование получает в полном объеме согласно клинического протокола Министерства здравоохранения РК», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.

Новорожденный ребенок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы около 7 утра 25 августа.

«Ребенок госпитализирован в отделение реанимации новорожденных. На данный момент состояние ребенка очень тяжелое за счет переохлаждения организма», - добавили в управлении.

Ранее сообщалось , что новорожденного ребенка спасли полицейские Алматы.