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Врачи–кардиохирурги спасли жизнь многодетной маме в Алматы

1 Ноября 2019 18:05
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Врачи–кардиохирурги спасли жизнь многодетной маме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городского кардиологического центра провели сложнейшую операцию 40-летней пациентке после пятых родов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Она поступила в экстренном порядке с диагнозом «Острая расслаивающаяся аневризма восходящей дуги и нисходящего отдела аорты. Пациентке с таким диагнозом необходимо было экстренное хирургическое вмешательство.

Бригадой врачей во главе с заведующим отделением кардиохирургии Нурсаном Сурашевым было произведено протезирование аортального клапана с реимплантацией устьев коронарных артерий восходящего отдела и дуги аорты с циркуляторным арестом, с охлаждением тела пациентки до 20 градусов для значительного уменьшения потребности головного мозга и внутренних органов в кислороде. Время полной остановки кровообращения составило 23 минуты.

«За это время были пересажены сосуды головного мозга к искусственному протезу, после чего нормальный кровоток головного мозга и внутренних органов был восстановлен», - отметил Нурсан Сурашев.

В целом, операция длилась 5 часов. Сегодня женщину уже перевели в кардиохирургическое отделение, состояние стабильное. Она идет на поправку.

Стоит отметить, что без хирургического вмешательства летальность при таком диагнозе составляет более 90% и счет идет на минуты.

По словам главного врача городского кардиологического центра Алмата Кодасбаева, с начала года в кардиоцентре города проведено более 17 аналогичных операций и все прошли успешно.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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