Врачи извлекли батарейку из желудка ребенка в Алматы

1 Декабря 2022, 19:07

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трехлетний ребенок проглотил мизинчиковую батарейку в Алматы, врачам удалось извлечь инородное тело из желудка без операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы обратились родители с ребенком. Со слов мамы трехлетнего малыша, сын, держа в руках батарейку, внезапно положил в рот и проглотил ее.

ФГДС-исследование показало наличие инородного тела – на дне желудка оказалась мизинчиковая батарейка. Врачам детской неотложки предстояло незамедлительно заняться извлечением опасного предмета из организма пациента. Воспалительный процесс после заглатывания батарейки начинается уже через несколько часов, что вызовет ожог слизистой оболочки желудка или пищевода и даже перфорацию этих органов.

«При попытке вытащить инородное тело, оно все время выскальзывало из верхней трети пищевода, как раз в зоне верхнего физиологического сужения. После чего мы решили подвести батарейку к верхней трети и завести за нее катетер Фолея. Инородное тело было захвачено с помощью корзинки Дормия (инструмент предназначен для удаления камней и различных инородных тел из полостей при проведении эндоскопических процедур). Затем катетер Фолея был надут и вместе с тубусом эндоскопа и корзиной Дормия, захватившей инородное тело, был успешно извлечен из желудка и пищевода», - сказал врач хирург-эндоскопист Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мурат Дуйсебаев.

В этом случае благодаря оперативно оказанной медицинской помощи и находчивости врачей обошлось без хирургической операции.

С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородными телами в желудочно-кишечном тракте и 32 ребенка с инородными телами в дыхательных путях. В основном дети проглатывают монеты, батарейки, мелкие игрушки. В легких врачи находят в основном арахис, семечки, грецкий орех, колпачки от ручек.

Медики просят родителей быть внимательными к малолетним детям, обращать внимание на предметы, с которыми играет их малыш. Дети пробуют окружающий мир на вкус и регулярно глотают разные предметы. Некоторые делают это из любопытства, другие пытаются таким способом привлечь внимание.