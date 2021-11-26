Врачи из Алматы выходили ребенка весом 530 грамм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы на 26 неделе беременности женщина родила девочку весом 530 грамм. 55 дней врачи-реаниматологи боролись за жизнь новорожденной в стенах реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе центра перинатологии и детской кардиохирургии сообщили, что 26 дней малышка находилась на искусственной вентиляции легких. И только после этого новорожденная была переведена на выхаживание в отделение патологии новорожденных.

«На сегодня девочка уже выписана с весом 1 кг 925 грамм. Состояние девочки стабильное», - отмечает главный врач Центра Гульнара Нурланова.

В свою очередь мама девочки выразила слова благодарности медицинским сотрудникам Центра.

«Выражаю большую благодарность Сейталиевой Айгуль Ермухановне, заведующей отделением патологии беременности, и, конечно же, всем врачам, которые трепетали над моим ребенком, всем акушеркам, которые очень внимательны, ну и, конечно, санитарочкам, которые наводили чистоту. Всем вам огромное спасибо! Спасибо вам за помощь, которую оказываете нашим детям. И за помощь мамам в этот нелегкий период. Желаю вам здоровья и здоровья вашим близким. Дальнейшего процветания вашему Центру», - сказала мама девочки.

Напомним, что в Центре перинатологии и детской кардиохирургии имеется мощный неонатальный блок, оснащенный на высоком уровне, где созданы все оптимальные условия для выхаживания детей. С начала года в Центре выхожено 613 детей недоношенных детей.