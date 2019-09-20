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вчера 14:31
Врачи и многодетные семьи получили квартиры в Лисаковске
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В новом пятиэтажном доме на 60 квартир в городе Лисаковске жильё получили очередники, многодетные семьи и специалисты сферы здравоохранения и образования региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил приехавший поздравить новоселов аким области Архимед Мухамбетов, с целью обеспечения горожан доступным жильем в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в Лисаковске впервые за годы независимости построен жилой дом.
«Строительство данного объекта было начато в прошлом году, а сегодня наступил долгожданный день для новосёлов. В их числе - многодетные семьи, а также молодые специалисты – врачи, принявшие решение работать в городе Лисаковске, — отметил глава региона. — Дорогие новосёлы, поздравляю вас с этим знаменательным днём в вашей жизни! Желаю вам благополучия и уюта, пусть новое место жительства будет наполнено радостью и счастьем».
В рамках поездки в Лисаковск аким области также посетил дом №12 в 7 микрорайоне. Данный объект, по словам А. Мухамбетова, за счет частных инвестиций АО «Алюминий Казахстана» КБРУ построил для работников предприятия. Строительство объекта начато в 2017 году, из введенных 60 квартир 3 квартиры выделены молодым специалистам-врачам.
Далее аким области посетил Аллею труда и парковую зону в 1 микрорайоне, где в этом году проводился текущий ремонт. Также он ознакомился с работой ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» и проинспектировал готовность теплоцентра к предстоящему отопительному сезону.
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