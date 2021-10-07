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    10:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Врачи Алматы сохранили мужчине ногу от ампутации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу поступил 68-летний пациент с жалобами на сильные боли в левой ноге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ЦГКБ сообщили, что при обследовании врачами был выставлен диагноз: облитерирующий атеросклероз артерии нижней конечностей. Окклюзия поверхностной бедренной артерии слева. Хроническая ишемия левой нижней конечности 4 степени.

    «Заболевание вызывает тяжелую недостаточность кровообращения ног, обрекает больных на мучительные страдания и впоследствии человек перестает ходить самостоятельно. К сожалению, наиболее часто пациенты связывают болевые ощущения в конечностях просто с мышечной усталостью, обусловленной возрастом, или с венозными проблемами, определяя боль, как судорогу, таким образом, откладывая обращение за медицинской помощью и углубляя степень поражения артериального русла. В данном случае пациенту грозила ампутация ноги на уровне бедра, поэтому он нуждался в экстренной операции», - рассказывает сосудистый хирург Султан Илиев.

    По словам врача, длительное течение такого диагноза приводит к развитию гангрены и неминуемой ампутации. При высокой ампутации летальность составляет 25%. Наряду с этим необходимо отметить и то, что 50% пациентов погибают в течение года без ампутации после постановки диагноза «критической ишемии».

    Пациенту было проведено стентирование и балонная ангиопластика. Данный вид операции является малоинвазивным (малотравматичным) и позволяет избежать больших операций на артерии, а также позволяют устранить явления хронической артериальной недостаточности при ее закупорке.

    Пациент на сегодня уже готовится к выписке.

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