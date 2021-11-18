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Врачи Алматы провели уникальную операцию, заменив сразу два сустава

18 Ноября 2021 14:27
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Врачи Алматы провели уникальную операцию, заменив сразу два сустава

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской больнице № 4 провели операцию по замене суставов на два колена одномоментно 90-летнему пациенту. Уникальную операцию сделали в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пациента уже более 25 лет беспокоили боли в левом колене. А в последнее время он стал чувствовать дискомфорт и на правой стороне. Обходилось все консервативным лечением.

«Не прибегая к хирургическим вмешательствам, я всегда лечился лекарствами, делал уколы. Но с недавних пор боли стали невыносимыми. В итоге врачи предложили эффективный метод – сделать эндопротезирование суставов», - рассказывает пациент.

Уникальность проведенной операции заключается в том, что она была проведена одномоментно сразу на двух суставах. Как оказалось, такое не часто практикуется в хирургии, так как имеет ряд сложностей. В Алматы данный вид операции проводиться только в городской больнице № 4 хирургом Манарбеком Аубакировым. Как утверждает сам врач, такая операция является сложной в техническом отношении, но также имеет преимущества.

«Пациенту не нужно дважды обследоваться, дважды переносить наркоз, при этом значительно сокращается период реабилитации. С другой стороны, одномоментная замена двух суставов связана со значительной нагрузкой на все органы и системы организма, поэтому показана пациентам молодого и среднего возраста, без серьезных сопутствующих заболеваний. Необходимо «подогнать» искусственные суставы таким образом, чтобы восстановились симметрия ног и биомеханика движений», - комментирует Манарбек Аубакиров.

Вопрос об одновременном эндопротезировании двух коленных суставов у каждого пациента должен решаться в индивидуальном порядке. Но несмотря на возраст, операция прошла успешно, а пациент уже идет на восстановление и имеет возможность передвигаться, говорит хирург.

В последние годы эндопротезирование сустава приобретает все большие масштабы. Это объясняется хорошими отдаленными результатами операции, позволяющими устранить боль в суставе и вернуть пациенту способность к трудовой деятельности и самообслуживанию. Данный вид услуги могут получить застрахованные пациенты в рамках ОСМС, по показаниям врача.



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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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