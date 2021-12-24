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Врачи Алматы поставили на ноги 94-летнюю бабушку

24 Декабря 2021 15:08
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Врачи Алматы поставили на ноги 94-летнюю бабушку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу экстренно поступила 94-летняя пациентка. Врачи провели сложную высокотехнологичную операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе центральной горбольницы сообщили, что у нее был диагностирован закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением костных отломков.

Врачи провели сложную высокотехнологичную операцию: закрытая репозиция костных отломков правой бедренной кости с внутренней фиксацией, блокирующим стержнем и винтами. Это медицинская операция с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных переломов костей.

Данная операция требует тщательного предоперационного обследования пациента, проведение 3D томографического обследования, четкого планирования хода оперативного вмешательства, техники, наличия наборов инструментов для установки фиксаторов, возможность выбора фиксатора в размерном ряду, соответствующей подготовки оперирующего хирурга и всей операционной бригады, рассказали в пресс-службе больницы.

Операцию провел врач-ортопед Берик Оспанов.

«Закрытая репозиция - это когда мы полностью не открываем место перелома, малоинвазимным способом, через два маленьких разреза заходим под контрольным рентгеноаппаратом и фиксируем перелом. При проведении данной операции кости быстро сращиваются. Операция прошла успешно, длилась один час. На следующий день после операции бабушка уже передвигалась с помощью ходунков. Сегодня пациентка уже выписана домой», - рассказал Берик Оспанов.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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