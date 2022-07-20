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Врачи Алматы оценили состояние пострадавших от ножевых ранений женщин
20 Июля 2022 19:15

Врачи Алматы оценили состояние пострадавших от ножевых ранений женщин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина в Алматы напал на двух женщин с ножом. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу №7, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка С., 23 года, поступила в больницу с множественными проникающими колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости. Она экстренно госпитализирована в отделение реанимации. Состояние стабильное тяжелое. Пациентка Х., 52 года, по состоянию госпитализирована в отделение хирургии. Состояние на сегодняшний день средней степени тяжести, в динамике без ухудшения. Необходимое стационарное лечение получает» - отметили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

Ранее сообщалось, что военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков задержал напавшего на двух алматинок мужчину.


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Автор:
Корреспондент
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