20 Июля 2022 19:15

Врачи Алматы оценили состояние пострадавших от ножевых ранений женщин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина в Алматы напал на двух женщин с ножом. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу №7, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка С., 23 года, поступила в больницу с множественными проникающими колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости. Она экстренно госпитализирована в отделение реанимации. Состояние стабильное тяжелое. Пациентка Х., 52 года, по состоянию госпитализирована в отделение хирургии. Состояние на сегодняшний день средней степени тяжести, в динамике без ухудшения. Необходимое стационарное лечение получает» - отметили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

Ранее сообщалось, что военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков задержал напавшего на двух алматинок мужчину.