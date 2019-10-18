Врачи Алматы извлекли из желудка ребенка монету номиналом 100 тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи Алматы извлекли из желудка ребенка монету номиналом 100 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центр детской неотложной помощи обратилась мама с 6-летним ребенком, который, по ее словам, проглотил монету.

«В экстренном порядке была проведена рентгенография, которая показала, что в желудке маленького пациента имеется инородное тело, а именно монета номиналом 100 тенге. Врачи без хирургического вмешательства эндоскопическим путем вытащили инородный предмет. Ребенок во время операции находился под анестезией. На сегодня он уже выписан из стационара», - рассказал заведующий приемного покоя Мейржан Курманалиев.

Второй случай произошел в этот же день. Двухгодовалый ребенок поступил в стационар поздно вечером.

«По словам мамочки, ребенок, кушая шоколад с арахисом, поперхнулся им. После он всю ночь не спал, поднялась температура, одышка. Ему была проведена рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография легких, бронхоскопия. После чего выставлен диагноз «Инородное тело в дыхательных путях». В рамках обследования было выяснено, что левое легкое не дышало, а это грозит абсцессом легкого», - отметил Мейржан Курманалиев.

Используя ту же методику, врачами была оказана своевременная помощь маленькому пациенту, сейчас малыш чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Как отметил, врач клиники, самое сложное это удаление магнитиков, так как при манипуляциях магниты прилипают к инструментам.

В целом с начала года в центр детской неотложной помощи обратились уже порядка 120 детей с инородными телами в организме. Медики напоминают, что нужно убирать из поля зрения детей мелкие предметы: скрепки, монеты, шарики, конструкторы и так далее.