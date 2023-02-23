Врачи алматинской Совминки проводят сложные операции в Шымкенте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента с этого года стали выезжать в регионы страны для обмена опытом. На этот раз в рамках дней Медицинского центра УДП РК они поехали в Шымкент, где на базе первой городской больницы и онкоцентра проводят мастер-классы, консультации и сложнейшие операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онкологи Алматинской Центральной клинической больницы УДП РК (Совминка) в первый день обошли местный Онкологический центр, дали важные рекомендации больным в отделении химиотерапии, разобрали сложные клинические случаи, осмотрели пациентов с диагнозами рак печени, рак головки поджелудочной железы, рак желудка, рак кишечника, подкорректировали тактику ведения пациентов, получающих химиотерапию и имеющих различные осложнения. Также они с коллегами обсудили вопросы по нутритивной поддержке пациентов всех категорий, особенности реабилитации онкопациентов, провели сложнейшие операции: С-r средней трети (Н/3) пищевода, минимально-инвазивная эзофагэктомия по Lewis, фундопликация по Тупе при грыже пищеводного отдела диафрагмы, которые длились несколько часов.

«У нас очень насыщенная поездка, весь день мы находились в больнице, оперировали. Надеемся, что наш приезд поможет коллегам проводить комплексный подход в вопросе реабилитации онкопациентов во время прохождения химиотерапии и в период подготовки пациентов к оперативным вмешательствам. Широко применять нутритивную поддержку у пациентов в раннем послеоперационном периоде и в процессе амбулаторного лечения», - поделилась врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Гаухар Исакова.

В составе команды алматинской Совминки также есть онкологи Ержан Кенесбаев и Естай Абзалбек. Естай Абзалбек первым в Казахстане провел операцию по удалению части пищевода и сшивание его желудком малоинвазивным методом. Сегодня это уже рутинная операция, поскольку очень распространена. Казахстан является эндемичной зоной онкологии пищевода. Эта болезнь среди онкологических заболеваний находится на 6 месте.

«Операцию по удалению части пищевода я впервые делал в Казахстане 10 лет назад. Раньше, то есть в прошлом веке, летальность после этой операции была очень высокая - цифры достигали до 70%. Никто не хотел заниматься раком пищевода. В 21 веке с развитием технологий ситуация резко поменялась. Многие хирурги крупных медцентров сейчас могут спокойно оперировать пациентов. Послеоперационная летальность намного снизилась. Эту операцию нужно проводить комплексно. То есть, хирург оперирует, после этого пациенту нужно проходить очень качественный курс лечения, очень важно на каждом этапе делать свои манипуляции, которые позволяют пациенту быстро выздороветь. Поэтому рак пищевода - это тяжелое заболевание, лечить его тоже нелегко. Лечение зависит не только от хирурга, но и от его ассистентов, от хирургических инструментов», - отметил Естай Абзалбек.

Врач также рассказал о сложностях малоинвазивной хирургии - это когда вмешательства проводятся без выполнения разрезов. По его словам, работа малоинвазивного хирурга требует высокой квалификации, точности, аккуратности. Такие операции отличаются малой продолжительностью, проведением под местной анестезией, минимальными болевыми ощущениями, коротким послеоперационным восстановительным периодом, снижением количества послеоперационных осложнений.

Естай Абзалбек назвал очень любопытные возможные причины этого заболевания.

«В Казахстане много едят вяленое мясо, это опасный канцероген, который может привести к раку пищевода, также очень опасны горячие жидкости, а у нас тоже любят пить чай, бульоны, супы. Как доктор скажу, что нельзя принимать пищу лежа, что в Казахстане очень популярно, эта традиция приводит к риску развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка из-за ослабления сфинктера забрасывается обратно в пищевод. Ну и есть, конечно, влияние экологии», - заметил он.

Вторую операцию хирурги УДП провели 45-летнему пациенту. Естай Абзалбек отметил, что операция была проведена методом лапароскопической фундопликации. Этот метод применяется для лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При таком диагнозе у человека часть желудка выходит из брюшной полости в грудную. Пациент испытывает боли и постоянную изжогу.

«Мы малоинвазивным методом сделали фундопликацию, ушили отверстие диафрагмы, привели в норму, тем самым сузили просвет пищеводного отверстия», - отметил хирург.

По официальным данным, ежегодно в Казахстане регистрируются около 36 тысяч новых случаев онкологии и количество их растет, в том числе и в Южном Казахстане, куда поехали врачи Президентской клиники. Благодаря подобному обмену опытом между врачами квалификация всех заинтересованных специалистов растет, а общая смертность от рака снижается, число выживших после лечения и правильной реабилитации напротив увеличивается.