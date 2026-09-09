Врачи Алматы полностью реабилитировали мужчину после тяжелой травмы таза

40-летний мужчина получил тяжелую сочетанную травму во время строительных работ у себя дома. После нескольких этапов лечения врачи городской клинической больницы № 7 Алматы смогли восстановить утраченные функции и полностью реабилитировать пациента, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ГКБ № 7 Алматы успешно завершено многоэтапное лечение пациента, получившего крайне тяжелую сочетанную травму во время строительных работ у себя дома.

40-летний мужчина поступил в больницу с переломом костей таза и полным отрывом мочеиспускательного канала от мочевого пузыря. Такие повреждения относятся к числу наиболее сложных в урологии и травматологии, поскольку могут привести к летальному исходу, а при выживании пациента — к серьезным нарушениям мочеиспускания, тяжелым формам инвалидности и утрате важных функций организма.

По словам оперировавшего врача-уролога ГКБ № 7 Руслана Жумадилова, лечение проводилось в несколько этапов. Сначала врачи выполнили репозицию костей таза и наложили эпицистостому для отведения мочи в обход поврежденного мочеиспускательного канала.

Затем была проведена сложная реконструктивная операция по восстановлению непрерывности мочевыводящих путей — мочеиспускательный канал вновь соединили с мочевым пузырем, что позволило восстановить естественное мочеиспускание.

Благодаря поэтапному лечению и работе мультидисциплинарной команды врачей пациент был полностью реабилитирован, вернулся к обычной жизни и социальной активности. Впоследствии с него была снята ранее установленная инвалидность.

Как отметил директор ГКБ № 7, доктор PhD Нурдос Кадырбеков, данный клинический случай является примером возможностей современной урологии и реконструктивной ортохирургии.

— Подобные повреждения считаются одними из самых тяжелых и редко встречающихся в клинической практике. Благодаря профессионализму наших специалистов и применению современных технологий удалось не только спасти пациента, но и восстановить утраченные функции, вернув ему полноценное качество жизни, — подчеркнул Нурдос Кадырбеков.

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