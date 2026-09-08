25 минут на операцию: врачи Национального госпиталя сохранили первую беременность

В Алматы врачи Национального госпиталя провели сложную операцию беременной женщине на раннем сроке и всего за 25 минут удалили кисту, сохранив беременность и репродуктивные органы пациентки, передает Kazinform.

В отделение гинекологии поступила молодая женщина на раннем сроке первой беременности. До этого ее госпитализировали с острыми болями в другую Алматинскую больницу, где у нее обнаружили кисту. Обезболивающие не помогали, а проводить операцию беременной врачи не рискнули и попросили помочь опытнейшего гинеколога Национального госпиталя Шолпан Алиеву.

Фото: Национальный госпиталь

— Это была очень ответственная операция, поскольку на кону стояла первая беременность и здоровье будущей мамы. Важна была точность диагностики, оперативность и осторожность, — прокомментировала доктор.

Фото: Национальный госпиталь

В итоге вмешательство продлилось всего 25 мин, киста была удалена, плод и репродуктивные органы сохранены. Сейчас женщина отправлена домой дохаживать беременность под наблюдением уже своих районных гинекологов. В медицине ведь не бывает конкуренции, когда речь идет о спасении человеческой жизни, а в данном случае двух.