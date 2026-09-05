Малыша весом 740 граммов выписали домой после 80 дней выхаживания в Алматы

В Алматы врачи Городского перинатального центра №2 выходили недоношенного ребенка, родившегося на 26-й неделе беременности с весом 740 граммов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Малыш появился на свет в результате экстренного кесарева сечения. Беременность осложнилась отслойкой плаценты и кровотечением.

С первых минут жизни новорожденному потребовалась интенсивная медицинская помощь.

По словам директора Городского перинатального центра №2 Алматы Светланы Рахимовой, 40 дней ребенок находился на искусственной вентиляции легких, после чего еще около двух недель получал дыхательную поддержку методом назального СИПАП.

В общей сложности 56 дней малыш провел в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

После улучшения состояния его перевели в отделение для дальнейшего выхаживания и восстановления.

На 80-е сутки жизни мальчика выписали домой.

В Минздраве отметили, что благодаря современным перинатальным технологиям и работе медицинских специалистов выживаемость недоношенных детей в Казахстане за последние годы увеличилась в четыре раза.

По данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME, уровень неонатальной смертности в Казахстане в 2025 году составил 3,04 случая на 1 тыс. новорожденных.

Ранее сообщалось о том, что две тройни родились за месяц в одном перинатальном центре Алматы.