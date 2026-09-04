Две тройни родились за месяц в одном перинатальном центре Алматы

Редкое событие произошло в городском перинатальном центре Алматы: в течение одного месяца на свет появились сразу две тройни, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первая тройня родилась 14 августа. 27-летняя жительница Алматы Молдир Советханова родила двух мальчиков и девочку. Для женщины это вторая беременность, наступившая естественным путем. Дети родились на 32-й неделе беременности посредством кесарева сечения.

Новорожденных назвали Айхан, Айбын и Айза. Их вес при рождении составил 1800, 1480 и 1400 граммов соответственно. Дома малышей ждет четырехлетний старший брат Айкын.

— Благодаря своевременной и квалифицированной помощи состояние тройняшек удалось стабилизировать. После лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных малыши были переведены в отделение высокозависимых новорожденных, где продолжается их дальнейшее наблюдение и выхаживание. Сейчас врачи продолжают наблюдать за их состоянием, — сообщили в городском перинатальном центре управления здравоохранения Алматы.

Вторая тройня родилась 31 августа у Рахат Бигельдиевой. Дети также появились на свет на 32-й неделе беременности путем кесарева сечения. Родители назвали детей Ахметом, Халимой и Аминой. Вес мальчика при рождении составил 1 998 граммов, девочек — 1 412 и 1 347 граммов.

Сейчас новорожденные находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь, в том числе неинвазивную дыхательную поддержку с помощью аппарата СРАР. Теперь тройняшкам необходимо окрепнуть и набрать вес, чтобы отправиться домой.

Как сообщили в городском перинатальном центре, рождение тройни — значимое и радостное событие для любой семьи. Появление двух троен в одном медицинском учреждении в течение одного месяца стало редким событием для всей страны.

Всего с начала 2026 года здесь родились четыре тройни. Первые две тройни появились на свет в январе и феврале.

Около 60% недоношенных детей рождаются в перинатальном центре города Алматы. Медицинское учреждение располагает современным высокотехнологичным оборудованием и специализированными отделениями.

Напомним, в мае этого года в Алматы родилась третья тройня с начала года.