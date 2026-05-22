Третья тройня родилась в Алматы с начала года

В Городском перинатальном центре № 2 Алматы родилась тройня, это уже третий подобный случай с начала 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Это первая тройня, родившаяся в Городском перинатальном центре № 2 с начала года, а для Алматы это уже третий случай с начала 2026 года. Ранее в центре уже приняли 41 двойню.

7 мая в одной из алматинских семей родились сразу три девочки. Для супругов малышки стали третьим, четвертым и пятым ребенком — до этого пара воспитывала двоих детей.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, дети появились на свет на 35-й неделе беременности путем кесарева сечения. Вес новорожденных составил 1399, 1694 и 1677 граммов.

После рождения они находились в отделении реанимации новорожденных, где в течение трех дней получали необходимую медицинскую помощь и респираторную поддержку СИПАП.

В настоящее время девочки переведены в палату совместного пребывания вместе с матерью. Состояние новорожденных оценивается как стабильное, они продолжают находиться под наблюдением врачей.

Мама новорожденных поблагодарила медицинский персонал центра за помощь и поддержку.

Врачи отмечают, что многоплодная беременность требует повышенного внимания и постоянного наблюдения на всех этапах беременности и после родов. По словам специалистов, успешное ведение таких случаев зависит от слаженной работы акушеров-гинекологов, анестезиологов и неонатологов.

Напомним, в феврале алматинка родила тройню и сразу стала многодетной мамой.