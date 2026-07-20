Врачей в Казахстане будут готовить с учетом потребностей регионов
Министерство здравоохранения планирует изменить подход к подготовке медицинских кадров. Количество будущих врачей будут определять с учетом реальной потребности регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий проект с новыми правилами уже разработан ведомством.
Отмечается, что главная цель нововведения — это создать единую систему планирования подготовки специалистов, чтобы количество выпускников медвузов соответствовало реальным потребностям здравоохранения. Планируют учитывать потребности в кадрах в каждом регионе.
В частности, новые правила предусматривают:
- прогнозирование потребности в медицинских специалистах;
- определение регионов с дефицитом или избытком кадров;
- расчет необходимого количества мест для обучения по медицинским специальностям;
- формирование государственного образовательного заказа с учетом потребностей областей и городов;
- постоянный мониторинг обеспеченности организаций здравоохранения специалистами.
Как отмечают в Минздраве, новый механизм позволит отказаться от общего подхода к подготовке специалистов и перейти к планированию, основанному на реальных потребностях системы здравоохранения. Особое внимание планируется уделять регионам, испытывающим нехватку врачей. Ожидается, что это поможет эффективнее распределять медицинские кадры и сократить кадровый дефицит.
При этом новые правила не предполагают сокращения подготовки медицинских специалистов. Их цель — обеспечить подготовку именно тех врачей, которые наиболее востребованы в конкретных регионах страны.
В результате внедрения новой системы планирования Минздрав рассчитывает повысить эффективность кадровой политики в здравоохранении, сократить нехватку специалистов и улучшить доступность медицинской помощи для населения.
Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 августа.
Ранее мы писали, что в Астане на одного врача приходится 406 жителей.