Врачей в Казахстане будут готовить с учетом потребностей регионов

Министерство здравоохранения планирует изменить подход к подготовке медицинских кадров. Количество будущих врачей будут определять с учетом реальной потребности регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект с новыми правилами уже разработан ведомством.

Отмечается, что главная цель нововведения — это создать единую систему планирования подготовки специалистов, чтобы количество выпускников медвузов соответствовало реальным потребностям здравоохранения. Планируют учитывать потребности в кадрах в каждом регионе.

В частности, новые правила предусматривают:

прогнозирование потребности в медицинских специалистах;

определение регионов с дефицитом или избытком кадров;

расчет необходимого количества мест для обучения по медицинским специальностям;

формирование государственного образовательного заказа с учетом потребностей областей и городов;

постоянный мониторинг обеспеченности организаций здравоохранения специалистами.

Как отмечают в Минздраве, новый механизм позволит отказаться от общего подхода к подготовке специалистов и перейти к планированию, основанному на реальных потребностях системы здравоохранения. Особое внимание планируется уделять регионам, испытывающим нехватку врачей. Ожидается, что это поможет эффективнее распределять медицинские кадры и сократить кадровый дефицит.

При этом новые правила не предполагают сокращения подготовки медицинских специалистов. Их цель — обеспечить подготовку именно тех врачей, которые наиболее востребованы в конкретных регионах страны.

В результате внедрения новой системы планирования Минздрав рассчитывает повысить эффективность кадровой политики в здравоохранении, сократить нехватку специалистов и улучшить доступность медицинской помощи для населения.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 августа.



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