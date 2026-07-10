На одного врача — 406 жителей: сколько медработников работают в Астане

В медицинских организациях, подведомственных управлению общественного здравоохранения Астаны, по состоянию на 1 мая 2026 года работают 14 440 медицинских работников. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства Kazinform.

По информации управления, в системе здравоохранения столицы трудятся 4 121 врач, 7 537 специалистов среднего медицинского звена и 2 782 сотрудника младшего медицинского персонала.

По данным Бюро национальной статистики, население Астаны составляет 1 674 699 человек. Таким образом, на одного врача в столице приходится около 406 жителей. Один специалист среднего медицинского звена обслуживает в среднем 222 человек, а один сотрудник младшего медицинского персонала — 602 жителей. В целом один медицинский работник приходится примерно на 116 жителей города.

Для укрепления кадрового потенциала постановлением акимата Астаны от 28 апреля 2025 года утвержден государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием на 2025–2029 учебные годы.

Документ предусматривает 25 мест по наиболее востребованным медицинским специальностям.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета для столицы ежегодно выделяются гранты по наиболее дефицитным направлениям подготовки.

— В 2025–2027 годах предусмотрен 141 грант. Дополнительно осуществляется распределение выпускников резидентуры в медицинские организации столицы, — сообщили в управлении общественного здравоохранения.

В ведомстве отметили, что работа по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами продолжается и находится на постоянном контроле.

Ранее Kazinform сообщал, что в Казахстане строят объекты здравоохранения общей стоимостью 108 млрд тенге.