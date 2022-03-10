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Врачебную амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена

Автор:  
Аружан Саптарова
10 Марта 2022, 22:06
Врачебную амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачебную амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена. Строительство врачебной амбулатории в селе Рахат проводится в рамках программы «Ауыл-ел бесігі», сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Возведение врачебной амбулатории в микрорайоне «Мерей» села Рахат начато в 2021 году, а в текущем году планируется ввод объекта в эксплуатацию. Между тем, в селе Кызылсай такую амбулаторию на 50 посещений уже построили. Объекты оснащены новейшими технологиями. Теперь жители населенных пунктов могут получать здесь необходимое лечение», - комментирует Максат Ибагаров.

С его слов, в амбулаториях имеется дневной стационар на 10 коек. Функционирует аппарат УЗИ, запущен стоматологический кабинет, который предоставляет бесплатные услуги детям и беременным женщинам. Есть клиническая лаборатория. В ближайшее время планируется получение передвижного флюорографа.

Аким рассказал, что в Жанаозене проводится капитальный ремонт здания городского туберкулезного диспансера с целью переселения туда станции скорой помощи. Здание будет оснащено по последнему слову техники. Кроме того, при поддержке акционерного общества «Озенмунайгаз» ведутся работы по завершению строительства медицинского центра со стационаром на 50 мест.

Для центральной городской больницы были приобретены два купольных операционных светильника, операционный мобильный стол, универсальный операционный стол, набор хирургических инструментов.

Максат Ибагаров пояснил, что в организации здравоохранения приняты на работу 58 врачей и 10 фельдшеров. Из других регионов, в том числе Нур-Султана, Караганды, Тараза с начала года привлечены пять специалистов.

«На текущий период не хватает 86 врачей: неонатолога, реаниматолога, лора, окулиста. Есть также потребность в неврологах, онкологах, инфекционистах и др. Эти рабочие места будем пополнять молодыми специалистами, в том числе из других регионов», - добавил Максат Ибагаров.


Инфраструктурные проекты   Акимат   Строительство   Здравоохранение   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Ауыл – Ел бесігі   Врачи  
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