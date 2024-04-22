Младенца из утробы погибшей матери спасли врачи в Газе

Беременная палестинская женщина погибла в результате удара армии Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Благодаря усилиям врачей Кувейтской больницы жизнь младенцу удалось сохранить. Об этом корреспонденту агентства «Анадолу» сообщили источники в местных органах здравоохранения.

В соцсетях появились снимки, на которых запечатлено, как медики выполняют процедуры по реанимации ребенка.