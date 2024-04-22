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    12:39, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Младенца из утробы погибшей матери спасли врачи в Газе

    Врачам в Газе удалось спасти младенца из утробы погибшей матери
    Фото: Анадолу

    Беременная палестинская женщина погибла в результате удара армии Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу

    Благодаря усилиям врачей Кувейтской больницы жизнь младенцу удалось сохранить. Об этом корреспонденту агентства «Анадолу» сообщили источники в местных органах здравоохранения.

    В соцсетях появились снимки, на которых запечатлено, как медики выполняют процедуры по реанимации ребенка.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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