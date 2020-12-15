Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Врачам, учителям и соцработникам Нур-Султана вручили госнаграды

Автор:  
Гульмира Байзакова
15 Декабря 2020, 20:29
Врачам, учителям и соцработникам Нур-Султана вручили госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные награды ко Дню Независимости РК получили врачи, учителя, социальные работники, ветераны труда. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передаёт МИА «Казинформ».

«Ко Дню Независимости нашей страны государственные награды получили врачи, учителя, социальные работники, ветераны труда, которые в первые годы переноса столицы с учетом быстрого роста населения, бесперебойно подавали городу тепло, свет и воду. Так, Орденом «Парасат» награжден М. Шайдаров, который внес вклад в развитие медицины, организовал работу штаба по недопущению распространения коронавируса в Наццентре нейрохирургии.

Орденом «Құрмет» - ветераны в сфере образования, медицины, строительной отрасли, орденом «Еңбек данқы III степени» сотрудники, которые на протяжении десятилетий трудились на стратегических объектах, как ТЭЦ, Астана-Энергия и т.д.

Также внесшие вклад в становление и развитие города и страны были награждены госмедалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и почетными грамотами.

Поздравляю с наступающим Днем Независимости! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов», - написал Алтай Кульгинов.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Астана   День Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами