Врачам, учителям и соцработникам Нур-Султана вручили госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные награды ко Дню Независимости РК получили врачи, учителя, социальные работники, ветераны труда. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передаёт МИА «Казинформ».

«Ко Дню Независимости нашей страны государственные награды получили врачи, учителя, социальные работники, ветераны труда, которые в первые годы переноса столицы с учетом быстрого роста населения, бесперебойно подавали городу тепло, свет и воду. Так, Орденом «Парасат» награжден М. Шайдаров, который внес вклад в развитие медицины, организовал работу штаба по недопущению распространения коронавируса в Наццентре нейрохирургии.

Орденом «Құрмет» - ветераны в сфере образования, медицины, строительной отрасли, орденом «Еңбек данқы III степени» сотрудники, которые на протяжении десятилетий трудились на стратегических объектах, как ТЭЦ, Астана-Энергия и т.д.

Также внесшие вклад в становление и развитие города и страны были награждены госмедалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и почетными грамотами.

Поздравляю с наступающим Днем Независимости! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов», - написал Алтай Кульгинов.