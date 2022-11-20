Врачам не удалось спасти пожарного Аскара Забикулина

20 Ноября 2022, 13:51

20 Ноября 2022, 13:51

Врачам не удалось спасти пожарного Аскара Забикулина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям РК выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии», - говорится в пресс-службе ведомства.

У Аскара Забикулина остались жена и двое детей.

МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и находился в крайне тяжелом состоянии. Его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

По факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру.