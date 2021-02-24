Врача уволили за разглашение диагноза пациента в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы уволили врача за разглашение диагноза пациента. В городском суде разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В социальных сетях поднимается вопрос о том, что врача уволили незаконно, описывается его компетентность, заслуги и профессионализм. В данном случае суд не ставит под сомнение профессиональные качества и заслуги врача. Но закон един для всех. Нарушение закона и прав других граждан недопустимо», - сообщили в горсуде.

Судом установлено, что с 25 мая по 26 июня 2020 года в отделении костно-гнойной хирургии находился на лечении пациент, у которого 12 июня выявлен положительный результат на COVID-19. После этого пациент был изолирован в отдельную палату.

«Уже 5 июля Е., не являясь лечащим врачом зараженного пациента, будучи в трудовом отпуске, прибыла на рабочее место, и войдя в систему, сфотографировала данные пациента, его карточку, с указанием диагноза, лечения и факта его обращения в медучреждение. Получив данные, передала их блогеру, который разместил их в социальных сетях. Согласно трудовому договору от декабря 2016 года Е. принята на работу в городскую клиническую больницу №4 в должности врача-хирурга. Приказом от августа 2020 года трудовой договор с ней расторгнут», - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что медработник не соглашаясь с приказом, обратилась в суд с требованием признать решение согласительной комиссии необоснованным и незаконным, отменить приказ об увольнении и восстановить ее на работе. Данный факт в суде подтвердил сам истец.

«Тем самым врач придал огласке информацию, составляющую медицинскую тайну третьему лицу. Пациент, узнав об информации, размещенной в отношении него, обратился с жалобой в медучреждение. Согласно доводам истца, вследствие нахождения пациента без соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, возникла угроза распространения заболеваний. Однако, передача сведений, составляющих медицинскую тайну, имела место 5 июля 2020 года, т.е. после выздоровления и выписки пациента 26 июня 2020 года», - добавили в горсуде.

Вместе с этим, судом достоверно установлено, что истец не уведомила заведующего отделением об обнаружении ею угрозы распространения заболевания, опасного для окружающих.

Согласно закону, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут, в случае разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют тайну медицинского работника.

«Постановлением судебной коллегии решение суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционная жалоба истца без удовлетворения. Суд никоим образом не ставит под сомнения профессионализм данного врача, но нарушать врачебную тайну считает недопустимым», - отметили в городском суде.