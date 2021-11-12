Врач подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация из отдела полиции ДП Атырауской области. В нем указывалось, что жительница Атырауской области оформила в Казыгуртском районе поддельный паспорт вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
Получив сообщение, сотрудники районной полиции осуществили всестороннюю проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили работника Казыгуртской районной больницы, который, пользуясь служебным положением, занимался подделкой и реализацией паспортов вакцинации. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции.
Данный факт зарегистрировали по статье 385 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Проводится досудебное расследование. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что законом предусмотрена уголовная ответственность за подобные противоправные действия и подделку документов.
Напомним, что это не первый случай в области. Ранее паспорта вакцинации уже подделывали сотрудники медучреждения в Туркестанской области.
Ранее можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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