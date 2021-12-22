Врач-педиатр пояснила необходимость вакцинации подростков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается вакцинация детей старше 12 лет против коронавируса. На сегодня привиты уже 18 399 подростков. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила врач-педиатр поликлиники №16 города Замзям Мулдагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер подчеркнула, что подростки - это особая группа детей, у которых идет гормональная перестройка. В отличие от детей раннего возраста у них высокий риск возникновения заболеваний, также они социально активны и являются переносчиками инфекции. Единственный путь, который может прервать процесс взаимозаражения детей и взрослых, — вакцинация.

«В нашей стране вакцинация подростков препаратом Comirnaty выпуска Pfizer началась 12 ноября. Это единственная вакцина, рекомендованная ВОЗ для вакцинации подростков. Данной вакциной прививают детей более чем в 20 странах мира. Наши дети переносят прививку хорошо, побочных явлений не зарегистрировано. В единичных случаях отмечались местные реакции - боль, припухлость и покраснение в месте инъекции», - отметила педиатр.

Она добавила, что все имеющиеся в городе препараты показали высокую эффективность и безопасность. Благодаря интенсивной вакцинации удалось защитить уже сотни тысяч горожан от тяжелого течения болезни. Поэтому родителям крайне важно дать согласие на прививку подростков.

«Вакцина защищает не только самих детей, но и окружающих. Ведь чем больше будет привито представителей младшего поколения, имеющих обширные социальные контакты, тем сложнее будет вирусу распространяться. В свою очередь, это защитит тех, кому вакцинация не показана, например, маленьких детей», - говорит З. Мулдагалиева.

Педиатр подчеркнула, что распространяемый в Алматы дельта-вариант КВИ непредсказуем. Она рассказала, что у детей на фоне коронавируса может появляться мультисистемный воспалительный синдром Кавасаки, поражающий внутренние органы.

«У детей с таким синдромом повышается температура до 38 градусов и выше, снижается давление, возникает кислородная недостаточность, появляется кашель, тошнота, рвота, сыпь, боли в суставах и мышцах, сознание становится спутанным, конечности отекают. Кроме того, поражается сердечно-сосудистая система ребенка», - рассказала врач.

З. Мулдагалиева призвала до наступления зимних каникул сделать детям старше 12 лет прививку против коронавируса. Также родителям необходимо напоминать детям о необходимости регулярного мытья рук и ношения масок.

По ее словам, взрослым также не стоит бояться прививок, так как все вещества в вакцинах содержатся в безопасных для организма концентрациях в соответствии с международными нормативами.