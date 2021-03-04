Врач-педиатр из Алматы рассказала, как переносят COVID-19 дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-педиатр Городской поликлиники №36 Майя Шегебаева отмечает, что коронавирусная инфекция у детей протекает гораздо легче, чем у взрослого, в некоторых случаях даже бессимптомно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признаками заболевания у детей могут быть усталость, вялость, головная боль, признаки ОРВИ, повышение температуры, потеря аппетита, боли в животе. Но при этом дети переносят инфекцию легче, чем взрослые», - отмечает специалист.

По словам Майи Шегебаевой, поражение легких как у взрослых от коронавирусной инфекции у детей не отмечено.

«СOVID-19 у детей преимущественно поражает верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы как при простуде (температура, заложенность носа, насморк, боль или першение в горле), вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и у нас не встречались дети с картиной пневмонии, угрожающей жизни как у взрослых», - рассказывает Майя Шегебаева.

Однако дети также переносят постковидный синдром. Поэтому после выздоровления врач советует пройти обследование у своего участкового врача. Иногда постковидный синдром у детей отмечается бессонницей, болями в мышцах, болями в желудочно-кишечном тракте, болями в области сердца, нарушением концентрации внимания.

«Если такие симптомы присутствуют после перенесенной коронавирусной инфекции, то ребенка мы направляем на оздоровление в условиях поликлиники, а также у нас в городе есть детские санатории, как городские, так и республиканского значения, в которых дети проходят реабилитацию. Для реабилитации нужно: соблюдение двигательного режима, полноценное сбалансированное питание, массаж, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура и занятия на тренажёрах, индивидуальная психотерапия, физиотерапия, медикаментозная терапия, фитотерапия. Курс реабилитации продолжается 10-14 дней. Здесь хотелось бы также отметить, что по показаниям на реабилитацию мы отправляем также детей часто болеющих, после ОРВИ, с бронхиальной астмой, неврологической, гастроэнтерологической и кардиологической патологией», - делится Майя Шегебаева.

Специалист отмечает, что детям надо также объяснять профилактику заболевания. Всегда мыть руки: когда приходят в детский садик или школу или когда возвращается домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы. Не трогать лицо руками. Чтобы ребёнок мог вернуться в садик, на развивающие занятия, кружки и секции важно восстановить защитные силы организма и не спешить посещать коллектив сразу, едва исчезнут основные симптомы болезни.

Врач советует после перенесенного заболевания соблюдать режим ребенка, рацион питания должен быть разнообразным, богатый витаминами. Кроме того, в этот период необходимо подпитывать организм ребенка витаминами А, В, а также поливитаминами.