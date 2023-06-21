Врач-кореец из Шымкента свободно владеет казахским языком

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Врач-нефролог Вячеслав Ли уже привык к тому, что пациенты с удивлением реагируют на его речь. Представитель корейской национальности свободно владеет казахским языком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам врача-нефролога, знание государственного языка помогает ему в общении не только с пациентами, но и друзьями. Доктор с 10-летним стажем работы говорит: он не прилагал больших усилий в изучении казахского языка, практики было вполне достаточно.

«Я сам уже не помню, как начал говорить на казахском, никогда на курсы не ходил. Я в школе и ВУЗе учился на русском. Но, с пациентами всегда общаюсь на казахском, думаю это помогло. Потому что я каждый день с коллективом и пациентами общаюсь на казахском. Если живешь в Казахстане, то ты обязан знать казахский язык», - говорит Ли.

Пациенты высококвалифированного врача рассказывают, Вячеслав Ли исцеляет не только физические боли, но еще и душевные раны.

«Ровно в 8 утра приходит мой врач Вячеслав. Я его сильно уважаю. Он лечит хорошо и объясняет, какие усилия нужно прилагать, чтобы выздороветь. Он также помогает мне морально, всегда поддержит, спасибо ему за все», - рассказывает пациент Ернар Шойымбет.

Уважением Вячеслав пользуется и в большом коллективе больницы. Коллеги говорят: доктор ответственно подходит к работе и всегда в хорошем настроении.

«Вячеслав — хороший врач. Он уделяет особое внимание развитию трансплантации в нашей больнице. Вячеслав никогда не опаздывает на работу и с большим удовольствием выполняет свои обязанности», - отмечает врач Болатбек Отебеков.

За плечами у доктора Ли — немало сложных операций, в том числе и трансплантация почек. По словам Вячеслава, быть врачом – не просто его профессия, а призвание.