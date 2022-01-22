Врач-инфекционист рассказала о высокой заразности «омикрона»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-инфекционист городской поликлиники № 11 Алматы Перуза Арыкова рассказала, чем опасен омикрон-штамм коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Чем опасен омикрон-штамм от остальных вариантов коронавируса?

- «Омикрон» отличается приблизительно трехкратным увеличением заразности вируса, а также повышенной устойчивостью к вакцинам при одновременном снижении вирулентности. Этот штамм характеризуется коротким инкубационным периодом около двух дней по сравнению. У «дельты», к примеру, в среднем пять дней (до 14 дней при других штаммах).

- Какие симптомы у «омикрона»?

- Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Он может протекать бессимптомно или в виде легкого течения (катаральные проявления). Тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп: пожилые и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями.

- Вакцинированные тоже могут заболеть новым штаммом?

- Вакцинированные, тоже могут заразиться вирусом «омикрон», но у них легче протекает болезнь. К заражению «омикрон» более подвержена не вакцинированная группа населения. А переболевшие в меньшей степени могут полагаться на иммунную защиту.

Люди должны вакцинироваться и ревакцинироваться. В первую очередь люди старше 60 лет, а также страдающие диабетом, ИМТ, АГ, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и другими заболеваниями.

- Спасибо!