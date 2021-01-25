Врач-эпидемиолог: Многие люди положительно относятся к вакцинации против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля 2021 года в Казахстане планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, а во втором полугодии - 3-4 млн человек. В этой связи главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Лена Касабекова рассказала о том, в скольких странах проводятся клинические испытания вакцин, какие страны приступили к вакцинированию населения, и как жители относятся к вакцинации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по всему миру изготовлено 237 вакцин против коронавируса. 64 из них проходят клинические испытания, а 173 проходят доклинические испытания. Среди тех вакцин, которые проходят клинические испытания, 8 вакцин уже в применении: Moderna, BioNTech/Pfizer, Oxford Biomedica және AstraZeneca, «Спутник V» Научно-исследовательского института имени НИИ Н.Ф. Гамалея, CanSino Biologics, Sinopharm (2), Sinovac/Instituto Butantan/Bio Farma. Эти вакцины применяются в США, России, Китае и в ряде других стран», - сказала врач-эпидемиолог Лена Касабекова.

Эксперт также сообщила о том, что сейчас испытание проходит наша казахстанская вакцина.

«Так же как и вакцины, применяемые в передовых странах, наша вакцина проходит третий этап испытаний. В средствах массовой информации говорилось о том, что вакцина QazCovid-in успешно прошла первый и второй этапы испытаний», - отметила она.

По ее словам, на сегодняшний день 42 страны используют вакцину против коронавирусной инфекции.

«В эти страны входят США, Израиль, страны Евросоюза. Среди стран СНГ в этот список вошли Россия и Беларусь. Теперь Казахстан также войдет в этот список», - пояснила эксперт.

В ходе беседы Лена Касабекова отметила, в каких странах используются вышеуказанные 8 вакцин.

«Вакцина компании «Moderna» используется в Канаде, США, Японии и в Южной Корее. Вакцина компании «Pfizer» используется почти во всех странах Евросоюза, а также в Аргентине, Мексике, Саудовской Аравии, США и Великобритании. А совместно произведенная вакцина британцев и американцев «Oxford Biomedica» и «AstraZeneca» используется в Великобритании, Индии и в Аргентине. Российская вакцина «Спутник V» используется в России, Беларуси, Боливии, Аргентине, Алжире, Сербии. Четыре вакцины Китая, в частности изобретенная компанией «CanSino Biologics», применяется в Китае, ОАЭ. Вакцина совместного производства Уханьского института и компании «Sinopharm» применяется в Объединенных Арабских Эмиратах, а вакцина компании «Sinovac» – в Китае, и совместно производимая вакцина компании «Sinovac» и Пекинского института используется в ОАЭ и Бахрейне», - сказала она.

Она также подробно остановилась на том, сколько человек по всему миру получили вакцину против коронавируса.

«Согласно информации на 20 января 2021 года по всему миру привито 46 890 доз вакцин. Из них в США провакцинировано 15 700 000 человек, в Китае – 15 000 000 человек, в Великобритании – 5 000 000 человек, в Израиле – 3 000 000 человек и в Объединенных Арабских Эмиратах провакцинировано 2 100 000 человек. В странах-членах Евросоюза, также в Италии, Турции, Испании, России провакцинировано почти 1 000 000 человек», - сообщила Лена Касабекова.

В ходе беседы эксперт рассказала о том, кто будет получать вакцину в первую очередь.

«В первую очередь, вакцину получат медицинские работники, учителя, полицейские, которые работают в зоне риска заболевания. Как вы уже видели, в период вспышки коронавирусной инфекции именно эти специалисты оставались на передовой линии. Среди них были и те, кто заболел коронавирусом, скончался от заболевания. В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистая система, сахарный диабет и другие болезни. Лица старше 60 лет тоже находятся в группе риска, поэтому они тоже будут вакцинироваться в первую очередь. Все страны придерживаются этого принципа по вакцинированию населения», - объяснила спикер.

По ее словам, многие положительно относятся к вакцинированию.

«Есть информация о том, что в ряде стран проводилось анкетирование касательно получения вакцины против коронавируса. Эта информация взята из достоверных источников. Задавали вопрос: «Если на этой неделе сообщат, что будут вакцинировать население против коронавируса, согласитесь ли Вы на это?». В Великобритании более 70% опрошенных ответили, что готовы получить вакцину против коронавируса. А в странах Евросоюза более 50 % опрошенных не против провакцинироваться. То есть многие положительно относятся к вакцинации», - добавила Лена Касабекова.





Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.





Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.