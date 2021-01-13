Три тысячи добровольцев привиты казахстанской вакциной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in. Об этом сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По клиническим исследованиям казахстанской вакцины Qaz-COVID-in первая, вторая фаза идет. Были предоставлены промежуточные результаты, которые показали хорошие результаты. По третьей фазе - 25 декабря начато клиническое исследование. На 11 января все 3 тысячи привлекаемых добровольцев уже привиты. Сейчас они находятся на контроле у исследователей, которые их держат постоянно на контроле. Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев», - сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также рассказал, как идет работа по российской вакцине от коронавируса. Он сообщил, что к концу февраля, возможно, будет доступна партия вакцин.

«По «Спутник V» была выработана опытная партия. Эта опытная партия согласно технологическому процессу была направлена на контроль в институт Гамалеи в Россию. Сейчас она еще проводится. В соответствии с теми нормативными документами, которые допускают ее контроль и качество, это в течение одного месяца. До сегодняшнего дня результаты еще не прибыли. По возможности вакцинации скажем, что согласно запланированному графику, если будут положительные результаты, Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны партии, если будут хорошие результаты. Надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации», - пояснил Н. Асылбеков.

Напомним, ранее вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей стране новый штамм коронавируса не выявлен.