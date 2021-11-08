Врач Эльвира Ибрагимова ответила на основные вопросы о ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова ответила на основные вопросы о ревакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эльвира Ибрагимова сообщила, что ревакцинация от коронавируса в Алматы стартует в третьей декаде ноября. Жителей будут прививать вакцинами - «Спутник V», «QazVac» и «Vero Cell».

- Почему рекомендуют делать ревакцинацию?

- Потому что с каждым месяцем титр антител у нас снижается в организме. Многие получили вакцину, мы, к примеру в феврале, уже прошло 9 месяцев. Мы видим, что штамм вируса циркулирует и мутирует. Поэтому, в первую очередь, мы рекомендуем делать ревакцинацию (бустерную дозу) ослабленным людям, пожилым лицам, кому за 65 лет. Потому что, мы видим, что больше всего в стационарах людей старше 60 лет, с ослабленной иммунной системой, тех, кто находится на передовой: это медработники, силовые структуры, кто больше общается с населением. Также рекомендуем получить тем, кто привился более 6-9 месяцев назад.

- Что даст повторная вакцинация?

- Если сказать по своему опыту, то мы вакцинировались, уровень заболеваемости среди медицинских работников крайний низкий, люди не болеют, несмотря на то, что находятся на передовой, общаются с пациентами. Мы видим, что вакцина работает и защищает организм. По эпидситуации в мире видим, что в других странах идет рост заболеваемости, штамм постоянно мутирует. Я считаю, что ревакцианция крайне необходима. Особенно тем людям, кто находится на передовой и имеют хронические заболевания.

- Будет ли побочный эффект от ревакцинации?

- В тех странах, где уже проводится ревакцинация, отмечается также боль в месте инъекции, небольшая температура. Такие реакции прописаны в инструкциях и считаются ожидаемыми.

- Каковы противопоказания к ревакцинации?

- Противопоказания те же. Перед проведением ревакцианции врачи обязательно проведут осмотр, посмотрят, насколько ваш организм готов получить данную дозу. Если нет никаких отклонений либо медицинских отводов, вам проведут ревакцинацию.

- Где будет проходить ревакцинация?

- Ревакцинация будет проходить в тех же прививочных кабинетах, где проходила вакцинация. Это и медицинские, и не медицинские учреждения. Также проводится в торговых центрах. Прежде чем человеку будут проводить ревакцинацию, откроют базу данных. Посмотрят, что вы на самом деле получили первые два компонента. После того, как медработник убедится, что вы вакцинированы двумя компонентами, и после осмотра, если ваш организм готов, будет проходить ревакцинация.

- Когда можно ревакцинироваться, если после первой прививки человек переболел коронавирусом?

- Человек, который переболел COVID-19 после первого компонента, может получить прививку вторым компонентом через 3-6 месяцев. Зависит от того, как человек переболел. Если он переболел бессимптомно, он может получить второй компонент через три месяца. Если болел тяжело, находился на стационарном лечении, то второй компонент может получить через шесть месяцев. Для человека, который планирует получить бустерную дозу, ревакцинация проходит через 6-9 месяцев. Но если он переболел и получил два компонента, третью дозу может получить через три месяца.

- Какие рекомендации дадите тем, кто после первой вакцинации от COVID-19 привился от гриппа?

- Учитывая, что это две разные вакцины, мы рекомендуем людям получить вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса. Интервал между этими вакцинами составляет от 2 до 4 недель. Поэтому, если вы переболели КВИ, то спустя от 2 до 4 недель можете пойти в поликлинику и вакцинироваться против группа. По истечении трех месяцев вы можете получить вакцину против КВИ в независимости от того, какой компонент вы ранее получали.

- Поступила ли в Алматы вакцина «Спутник Лайт»?

- Если мы посмотрим по составу, то вакцина «Спутник Лайт» состоит из первого компонента «Спутника V». Казахстан эту вакцину не получил. Но у нас есть определенное количество первого компонента вакцины «Спутник V», поэтому мы готовы провести ревакцинацию данной вакциной. Имеются как инактивированные вакцины – «Vero Cell», «QazVac», так и векторная вакцина «Спутник V» первого компонента.

Спикер ранее заявила , что перед проведением вакцинации либо ревакцинации, не делаются тесты на антитела. Человек может пройти этот тест по желанию.

Кроме того, Эльвира Ибрагимова рассказала , какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться.

Ранее сообщалось, кому и когда нужно привиться дополнительно.