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Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ

4 Ноября 2022, 16:40
Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ
4 Ноября 2022, 16:40

Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач общей практики городской поликлиники №36 Алматы Рауан Нуркенов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что беременным не стоит посещать места массового скопления людей и нужно следить за своим здоровьем на фоне роста гриппа и ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы каждый день принимаем беременных пациентов. ОРВИ и грипп у нас сезонное заболевание. Для профилактики гриппа беременным нужно поднимать свой иммунитет, не посещать места массового скопления, следить за своим здоровьем. В случае, если они заболевают острыми вирусными инфекциями или гриппом, то им показано профилактическое и симптоматическое лечение. На этом фоне у них наблюдается улучшение состояния. А антибиотики назначаем только по показаниям, если есть какие-то осложнения. Но это делается коллегиально, посредством консилиума лечащего врача, акушера-гинеколога», - сказал врач.

Он напомнил, что в группу риска входят дети старше шести месяцев, беременные, пожилые лица.

Рауан Нуркенов напомнил, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Он посоветовал всем гражданам заниматься спортом, избегать мест массового скопления людей, правильно питаться, одеваться теплее.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Алматы.


Фото: sites.wp.odu.edu



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