Врач дал рекомендации по восстановлению организма после COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-педиатр высшей категории городской поликлиники №11 г. Алматы, магистр медицинских наук ассистент кафедры детских болезней с курсом неонатологии им. Н.А. Барлыбаевой Виктор Шим отметил, как правильно восстановить организм после COVID-19 и в каких случаях люди могут повторно заразиться коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Новых случаев КВИ в Казахстане все меньше и меньше. Возможен ли рост?

- Согласно данным зарубежных исследователей короновирусная инфекция постепенно ослабевает свое воздействие на больных и переходит в категорию сезонных заболеваний респираторного тракта, подобно парагриппу, аденовирусной инфекции и т.д., которые возникают в осенне-весеннее периоды.

- Сейчас ослабили карантинные меры в стране, многие перестали носить маски. Это может вызвать новую волну пандемии?

- Да, может. Но, такой значимой волны вспышки короновирусной инфекции как раньше не будет, так как большинство людей имеют вакцинацию или ревакцинацию. Тем не менее, ношение масок и соблюдение эпидемиологических мероприятий должны соблюдаться гражданами для снижения заражения и распространения заболеваемости среди населения.

- В каких случаях люди могут повторно заразиться коронавирусом? Как часто такое бывает?

- Я вам скажу так. Вероятность повторного заражения зависит от ряда факторов таких, как иммунореактивности организма, качества вакцины и охвата вакцинацией населения. Больше всего подвержены повторному заболевания люди со сниженным иммунитетом, люди преклонного возраста и дети. Детям сложнее соблюдать правила личной гигиены и они не вакцинируются.

- С какими сложностями сталкиваются переболевшие COVID-19, на что они жалуются?

- Болезнь может сильно ослабить организм, и в результате многие симптомы будут длиться дольше или возвращаться спустя несколько месяцев (три и более). В результате недомогания, человек может испытывать усталость, мышечную боль, спутанность сознания, у людей могут встречаться выпадение волос и прочее.

- Как правильно восстановить организм после COVID-19?

- Точной информации о том, сколько может длиться восстановление после COVID-19, нет. Время варьируется от месяца до года. Пациентам, которые сильно пострадали от COVID-19, потребуется время на восстановление легких. Поврежденные ткани должны зарубцеваться и затем окончательно зажить. Этот процесс может занять от трех месяцев до года. Скорейшему заживлению может помочь дыхательная гимнастика. Минздрав рекомендует начинать с медленных упражнений лежа, постепенно увеличивая глубину вдохов и выдохов. Также полезной может быть практика метрономизированного дыхания и гимнастика Бутейко.

После коронавирусной инфекции нельзя делать любые дыхательные упражнения, в которых используется форсированный выдох, то есть, выдох с силой или выдох до конца. В худших случаях такие упражнения могут спровоцировать образование булл (дырок) и ателектазов (спадения тканей) в легких. Именно поэтому в этот период не рекомендуется делать силовые дыхательные упражнения, например, заниматься гимнастикой Стрельниковой.

COVID-19 довольно сильно бьет по иммунной системе. Однако проблема может быть не только в самой болезни. Порой может перерасти в аутоимунные заболевания, сохраняя свое воздействие на организм спустя семь месяцев после заражения. Чтобы помочь организму восстановиться, нужно наладить режим: ложиться, вставать и есть в одно и то же время. Известно, что недосып негативно влияет на иммунную и нервную системы. Сон нужен, чтобы восстановить силы.

Помочь иммунитету могут полезные вещества: Витамин А. После болезни необходимо восстановить запас этого вещества, так как дефицит витамина А может замедлить восстановление тканей легких. Витамин С сокращает течение простудных заболеваний и помогает защищать клетки от оксидативного стресса. При восстановлении его рекомендуется принимать до 500 мг в день. Фолиевая кислота (витамин В9) важна для синтеза ДНК и белка, а также для адаптивного иммунного ответа. Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты обладают противовоспалительными иммуномодулирующими свойствами. Цинк играет важную роль в активации и развитии иммунных клеток, в том числе снижает вероятность цитокинового шторма.

- Спасибо!